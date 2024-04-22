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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"تطبيقات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي".. ورشة عمل بإعلام الأكاديمية العربية للعلوم

ورشة عمل بإعلام الأكاديمية
ورشة عمل بإعلام الأكاديمية العربية للعلوم

نظم قسم الإعلام بكلية اللغة والإعلام في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية ورشة عمل على مدار يوم كامل عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الإعلامي بعنوان: AI Solutions for the Sake of Truth، وذلك في المقر الرئيسي للكلية بميامي، حيث استمرت الورشة من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءً. 

وعقدت ورشة العمل تحت رعاية الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية، وإشراف الدكتورة عبير رفقي عميد كلية اللغة والإعلام، والدكتورة بسنت عطية رئيس قسم الإعلام، وأدارت الورشة  الدكتورة فاطمة الزهراء بقسم الإعلام وسفير IAMCR في مصر.

استضافت ورشة العمل عددًا من الخبراء البارزين في المجالات المهنية والأكاديمية في الموضوع وهم: الدكتور جورج لطيف سيدهم الأستاذ المساعد بقسم الإنتاج الإعلامي بجامعة الجلالة، والأستاذ أشرف أمين، رئيس القسم العلمي بصحيفة الأهرام المصرية، و مصطفى متولي خبير التحول المعلوماتي وأخصائي أمن المعلومات والمدرب المعتمد من ميكروسوفت.

وتم تنظيم الورشة بالتعاون مع الرابطة الدولية لبحوث الإعلام والاتصال IAMCR وهي الهيئة الدولية الأكبر في مجال بحوث الإعلام على المستوى الدولي. 

بدأت فاعليات الورشة بكلمة افتتاحية من البروفيسور أوشا رامان Usha Raman نائب رئيس الرابطة الدولية لبحوث الاعلام والاتصال أعربت فيها عن سعادتها باستضافة الأكاديمية لهذه الفاعلية المهمة، وأكدت على أهمية استمرار التعاون بين الرابطة والأكاديمية في مجالات الاهتمام المشتركة. 

كما أوضحت  نائب رئيس الرابطة الدولية لبحوث الاعلام والاتصال الفرص المتعددة التي يمكن لطلاب الأكاديمية من مستويات البكالريوس والماجستير الاستفادة منها من خلال مشاركتهم في المؤتمرات السنوية للرابطة، كما دعتهم إلى متابعة أنشطة الرابطة والتفاعل معها عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة. 

وقد تضمن الجزء الأول من الورشة عرضًا قام الأستاذ مصطفى متولي فيه بشرح المخاطر المرتبطة باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجالات الاجتماعية المختلفة والمجال الإعلامي بشكل خاص.

 وتضمن الجزء الثاني شرحًا وافيًا قدمه الأستاذ أشرف أمين للآفاق الممكنة لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي والحدود التي يجب التوقف عندها، لترك المجال أمام الإنسان ليكون أكثر إبداعًا وعمقًا في معالجة الموضوعات الإعلامية. 

ومثل الجزء الثالث والأخير من الورشة تطبيقًا عمليًا قدمه الدكتور جورج لطيف لكيفية إنتاج محتوى إعلامي باستخدام التطبيقات المتطورة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وقام الطلاب المشاركون في الورشة بإنتاج مشروعات إعلامية مستفيدين من المحتويين النظري والتطبيقي الذي تم تلقيه خلال الورشة، واتسمت المشروعات المقدمة بالتميز والاتقان. وأعرب الطلاب المشاركون عن سعادتهم بحضورها، والاستفادة الكبيرة التي حصلوا عليها من المحتويين النظري والتطبيقي.

ورشة عمل بإعلام الأكاديمية العربية للعلوم
ورشة عمل بإعلام الأكاديمية العربية للعلوم
ورشة عمل بإعلام الأكاديمية العربية للعلوم
ورشة عمل بإعلام الأكاديمية العربية للعلوم
ورشة عمل بإعلام الأكاديمية العربية للعلوم
ورشة عمل بإعلام الأكاديمية العربية للعلوم
ورشة عمل بإعلام الأكاديمية العربية للعلوم
ورشة عمل بإعلام الأكاديمية العربية للعلوم
ورشة عمل بإعلام الأكاديمية العربية للعلوم
ورشة عمل بإعلام الأكاديمية العربية للعلوم
ورشة عمل بإعلام الأكاديمية العربية للعلوم
ورشة عمل بإعلام الأكاديمية العربية للعلوم

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