أولمبياكوس يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا للشباب

حصد فريق أولمبياكوس اليونانيلقب دوري أبطال أوروبا للشباب للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على ميلان الإيطالي 3-0 اليوم الاثنين في مركز كولوفراي الرياضي بمدينة نيون السويسرية في المباراة النهائية.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي قبل أن يحصل أولمبياكوس على ضربة جزاء في الدقيقة 59، سجل منها خريستوس موزاكيتيس هدف التقدم.

وأضاف أنتونيس باباكانيلوس الهدف الثاني لأولمبياكوس في الدقيقة 61 وتبعه ثيوفانيس باكولاس بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 66.

وتفوق أولمبياكوس في الدور الفاصل على إنتر ميلان الإيطالي بركلات الجزاء الترجيحية 6-5 ثم فاز في دور ال16 بركلات الترجيح على لانس الفرنسي 4-2.

وبعدها تغلب الفريق اليوناني على بايرن ميونخ الألماني في ربع النهائي 3-1، ثم هزم نانت الفرنسي 3-1 بركلات الترجيح في المربع الذهبي.