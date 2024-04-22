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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

تيسير الإجراءات أبرزها.. توصيات برلمانية عاجلة للجنة المشروعات الصغيرة

النائب محمد كمال
النائب محمد كمال مرعي

أصدرت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي  3 توصيات بشأن تبسيط الإجراءات  وحل العراقيل التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة  مع هيئة التأمينات الاجتماعية وذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم وهي كالتالي :

 
1·     جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بعقد اجتماع مشترك ووضع قواعد ورؤية مشتركة تهدف للتيسير على أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الراغبة في تقنين أوضاعها طبقاً لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020 وخاصةً فيما يتعلق بالآتى:
2-       تيسير إجراءات الاشتراك في التأمينات الاجتماعية
3-       إعادة النظر في قيمة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية عن السنوات السابقة لتوفيق الأوضاع وإمكانية ربطها بتاريخ استخراج رخصة توفيق الأوضاع.


-       ايفاد مندوبين مفوضين من التأمينات الاجتماعية لوحدات الشباك الواحد في جهاز تنمية المشروعات والسير في سرعة الانتهاء من الربط الشبكى بين الجهاز والهيئة.


·     قيام جهاز تنمية المشروعات بموافاة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالتعريفات الخاصة بالمشروعات طبقاً لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020 لتطبيقها في منظومة التأمينات الاجتماعية لوضع طريقة للربط بين الهيئة والجهاز.
 
على أن تعرض على اللجنة خلال 15 يوما من تاريخه.

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