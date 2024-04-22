بلومبرج تكشف طريقة هجوم جيش الاحتلال على رفح.. وأمريكا ترفض كل الاقتراحات

كشفت شبكة بلومبرج الأمريكية، نقلا عن مسؤول إسرائيلي قوله إن لدى إسرائيل مجموعة من الخيارات بشأن كيفية غزو رفح.

وذكرت بلومبرج أن الجيش قد لا يهاجم رفح بكل قوته ويمكنه التحول من حي لآخر وإجلاء مدنيين في نفس الوقت.

لكن الخارجية الأمريكية قالت انه لا سبيل للقيام بعملية برفح لا تضر بالمدنيين ولا تعرقل المساعدات، ونواصل توضيح ذلك لإسرائيل.

ولفتت الخارجية الأمريكية الى أنها لا تريد إجلاء الفلسطينيين من رفح إلا إذا كان ذلك للعودة إلى منازلهم، ولا نعتقد أن هناك أي طريقة فعالة لإجلاء 1.4 مليون فلسطيني من رفح.