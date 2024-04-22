ماس كهربائي وراء حريق 5 قراريط من محصول القمح بالإسماعيلية

كشفت مصادر رسمية مطلعة عن أسباب اندلاع حريق بمزرعة قمح غرب القناة بالإسماعيلية، والذي أسفر عن حريق 5 قراريط من محصول القمح.

قالت المصادر في تصريحات خاصة إن السبب هو ماس كهربائي بمحول عزبة الزقازيق بجوار الأرض.

وسيطرت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمحافظة الإسماعيلية ، على حريق شب في مزرعة قمح بعزبة الزقازيقي قرية الرياح بالقنطرة غرب.



كان اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية ، تلقي بلاغا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق بمزرعة قمح غرب قناة السويس.

على الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والإطفاء لمكان الحريق، وتمت السيطرة قبل امتداد الحريق إلى بقية المساحات بالمزرعة والمزارع المجاورة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.