أخبار الفن| هنا الزاهد تلغي متابعة أحمد فهمي .. وفاء عامر تكشف كواليس حق عرب

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامه عن وفاء عامر وهنا الزاهد :
وفاء عامر: أحمد العوضي مش مغرور.. وكل اللي بيتقال عليه مش صحيح
قالت الفنانة وفاء عامر، إن الفنان أحمد العوضي، لم يكن مغرورا مع العاملين معه خلال لوكيشن التصوير، حسبما زعم البعض من أقاويل خلال الآونة الأخيرة.
إليسا تتبرع بفستانين لها لدعم الأسر الأكثر احتياجًا
تبرعت المطربة الكبيرة إليسا بفستانين قامت بارتدائهما في أشهر حفلاتها وذلك بمزاد لدعم الأسر الأكثر فقرًا في مصر.
تبدأ من 49 ريالا سعوديا.. طرح تذاكر حفل آمال ماهر في جدة
أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنانة آمال ماهر في جدة، بالمملكة العربية السعودية، والمقرر له يوم 3 مايو، عن طرح تذاكر الحفل للجمهور.
لأول مرة بعد الطلاق.. هنا الزاهد تلغى متابعة أحمد فهمي على إنستجرام
قامت الفنانة هنا الزاهد بإلغاء متابعة طليقها الفنان أحمد فهمي على إنستجرام، وذلك بعد فترة من طلاقهما .
وعلى النقيض مازال أحمد فهمي يتابع هنا الزاهد عبر إنستجرام.