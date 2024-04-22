خبير يوضح عوامل ساعدت روسيا على تضاعف نمو الاقتصاد

قال د. رامي القليوبي، أستاذ علم الاقتصاد إننا دائمًا نتحدث عن صمود الاقتصاد الروسي في وجه العقوبات المفروضة عليها، مؤكدًا أن هذه العقوبات لم تؤثر على النمو الروسي.

وأضاف القليوبي، خلال مداخلة ببرنامج "المراقب" والمُذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن روسيا تخطت معدلات النمو المتوقعة، بالرغم من الخسائر بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار إلى أن روسيا نجحت في استبدال الشركاء الغربيين بآخرين من آسيا، ولعل أشهرها الصين، إضافة إلى تعزيز العلاقات مع الدول العربية والأفريقية.

ونوه بأن الاحتياطي النقدي في روسيا ارتفع إلى أعلى مستوى خلال عام، حيث تملك احتياطات تفوق 600 مليار دولار قبل بدء الحرب، ولكن هذه الاحتياطات ليست مؤشرًا لرخاء الدول.

ولفت إلى أن من العوامل التي ساعدت روسيا في الإبقاء على العملة داخل البلاد؛ هو تراجع معدل التجارة مع الاتحاد الأوروبي والسياحة لأوروبا، وهذا أسهم في بقاء هذه الأموال في الداخل الروسي، أو تحويلها إلى الدول التي لم تفرض على روسيا عقوبات.