غدا.. انطلاق فعاليات الدورة الـ17 من مهرجان قسم المسرح بالإسكندرية

تنطلق فعاليات الدورة الـ 17 من مهرجان قسم المسرح للأقسام والمعاهد المتخصصة، غدا الثلاثاء، وتحمل اسم الفنان الراحل محمد عبد القادر، وذلك على خشبة المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية.

ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور علي عبد المحسن، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سعيد علام، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،و الدكتور هاني خميس، عميد كلية الآداب بالجامعة.

وتتضمن الدورة الـ17 من مهرجان قسم المسرح العديد من الفعاليات، منها ورش ومحاضرات فنية في عناصر العرض المسرحي، يقدمها نخبة من المتخصصين.

وتستمر فعاليات المهرجان لمدة 7 أيام، وتقدم العروض على مسارح مكتبة الإسكندرية، قصرى ثقافة الأنفوشي والشاطبي، ومجمع الأنشطة الطلابية.