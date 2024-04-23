أوكرانيا والولايات المتحدة يبحثان حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لكييف

بحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مع نظيره الأمريكي جو بايدن، حزمة المساعدات الأمريكية المقبلة لكييف.

وقال زيلينسكي، في منشور له على /اكس/ أوردته وكالة أنباء (يوكراينفورم) اليوم /الاثنين/ "تحدثت مع بايدن هاتفياً اليوم بعد تصويت حاسم في مجلس النواب يوم السبت الماضي" مضيفاً أن الرئيس الأمريكي أكد أنه سيوقع على مشروع قانون حزمة المساعدات العسكرية الجديدة، فور موافقة مجلس الشيوخ عليه.

وأضاف الرئيس الأوكراني "أُقدر دعم الرئيس بايدن الثابت لأوكرانيا والقيادة العالمية الحقيقية" مشيرا إلى دعم الحزبين الأمريكيين لمشروع القانون والمساهمات الشخصية لرئيس مجلس النواب مايك جونسون وزعيم الأقلية حكيم جيفريز في إقراره.

وتابع زيلينسكي أن "القرار الأخير الذي اتخذه مجلس النواب الأمريكي بالسماح بمصادرة الأصول الروسية المجمدة يرسل أيضًا إشارة قوية إلى جميع شركائنا".