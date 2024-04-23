السعودية وبريطانيا تبحثان مجالات التعاون الدفاعي المشترك وخطورة التصعيد العسكري في المنطقة

بحث الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي، مع وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، العلاقات الإستراتيجية بين البلدين ومجالات التعاون الدفاعي المشتركة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أمس الإثنين أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، حيث تطرقا إلى تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وخطورة انعكاساته، ومناقشة الجهود المبذولة تجاه احتواء تلك التطورات؛ بما يحقق الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي والدولي.