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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كاتب أمريكي: الولايات المتحدة تعتبر شريكا رئيسيا في الإبادة الجماعية بقطاع غزة

صدى البلد

علق الكاتب الأمريكي كريس هيدجينز، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

 

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 وثال كريس هيدجينز في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :" ما يحدث في غزة يعتبر إبادة جماعية ولا شك في ذلك ".

 

 وتابع كريس هيدجينز:" ما تفعله إسرائيل في قطاع غزة يعتبر إبادة عنصرية، واللغة التي تستخدمها إسرائيل تجاه الفلسطينيين عنصرية ".

 

 واكمل كريس هيدجينز:"  الشعب الفلسطيني يعيش في جحيم"، مضيفا:" نريد أن نظهر ما يحدث في غزة على عكس ما ينقله الإعلام الغربي ".

 

ولفت كريس هيدجينز:" الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر شريك رئيسي في الإبادة الجماعية بقطاع غزة ".

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