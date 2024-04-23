كاتب أمريكي: الولايات المتحدة تعتبر شريكا رئيسيا في الإبادة الجماعية بقطاع غزة

علق الكاتب الأمريكي كريس هيدجينز، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وثال كريس هيدجينز في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :" ما يحدث في غزة يعتبر إبادة جماعية ولا شك في ذلك ".

وتابع كريس هيدجينز:" ما تفعله إسرائيل في قطاع غزة يعتبر إبادة عنصرية، واللغة التي تستخدمها إسرائيل تجاه الفلسطينيين عنصرية ".

واكمل كريس هيدجينز:" الشعب الفلسطيني يعيش في جحيم"، مضيفا:" نريد أن نظهر ما يحدث في غزة على عكس ما ينقله الإعلام الغربي ".

ولفت كريس هيدجينز:" الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر شريك رئيسي في الإبادة الجماعية بقطاع غزة ".