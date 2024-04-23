أسامة كمال يرد على الأكاذيب الإسرائيلية: كل دول العالم تعلم حجم جهود مصر

علق الإعلامي "أسامة كمال"، على كذب المزاعم الإسرائيلية، قائلاً: "مع كل فشل إسرائيلى بيحصل بتطلع سيرة مصر فى وسائل إعلامهم ويكررون نفس التصريحات التي يرددونها منذ 3 شهور فى يناير الماضي".



أشاد "أسامة كمال"، في مقدمة برنامج مساء dmc، على رد ضياء رشوان، رئيس هيئة للاستعلامات، منذ يناير الماضي، وتأكيده على أن كل دول العالم تعلم حجم جهود مصر في آخر 10 سنوات، لتحقيق أمن واستقرار سيناء وتعزيز الأمن على الحدود، لأن مصر نفسها عانت من الأنفاق خلال المواجهة الشرسة مع الإرهاب في سيناء، والأنفاق كانت وسيلة تهريب الأسلحة لسيناء، والتي استشهد بسببها أكثر من 3000 من الجيش والشرطة والمدنيين.



أكد "رشوان"، أن مصر اتخذت خطوات للقضاء على الأنفاق بشكل نهائي، وتم عمل منطقة عازلة بطول 5 كيلو وتدمير 1500 نفق، وتم تقوية الجدار الحدودي بجدار خرساني 6 متر فوق الأرض و6 متر تحت الأرض، وأصبح من المستحيل أن يتم أي عملية تهريب لا فوق الأرض ولا تحت الأرض.





