عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كشري: أهدرنا نقطتين أمام مودرن فيوتشر.. ولم نحصل على حقنا تحكيميا

الداخلية و مودرن
الداخلية و مودرن فيوتشر

أكد أحمد كشري، المدير الفني لنادي الداخلية أن فريقه أهدر نقطتين بتعادله أمام مودرن فيوتشر، في المباراة التي أُقيمت ضمن منافسات الجولة الـ 19 من الدوري العام.
وقال أحمد كشري في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "خسرت نقطتين ولم نفز بنقطة، أهدرنا الفرص، ولكن الفريق قدم أداء رائع".
وأضاف: "لدينا 5 أساسيين لم يشاركوا معنا، وقمنا بإشراك لاعبين لم يشاركوا من قبل.. قمنا بتصعيد 4 أو 5 لاعبين لم يسبق لهم اللعب في الدوري الممتاز".
وتابع: "اللاعبون إذا كانوا مركزين لكنا فزنا بـ 3 أو 4 أهداف، لكنهم أهدروا فرص مؤكدة أمام المرمى.. مودرن فيوتشر فاز على فاركو والمصري في ملعبه".
وأكمل: "توليت الداخلية في فترة صعبة، وتعادلنا مع إنبي الذي ينافس على المربع الذهبي.. نواجه فرق قوية، فبعدما واجهنا مودرن فيوتشر الذي يملك لاعبين من أصحاب الخبرات، ويشارك في كأس الكونفدرالية، ثم سنواجه المصري، الذي لديه إمكانيات أعلى وجماهيرية كبيرة، ولا توجد مباراة سهلة".
وأتم أحمد كشري تصريحاته قائلًا: "لا أريد التحدث عن الحكام، لكن ما أقوله إننا لم نحصل على حقنا، أحمد حمدي حكم كبير ولا أقول إنه تعمد ذلك لكنه قام بتحجيمنا كثيرًا، لدينا انفراد من وسط الملعب واحتبب خطأ عليه، دون الانتظار للعودة إلى تقنية الفيديو".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عرس جماعي.. رئيس الإمارات يحتفل بزفاف ابنته ضمن أفراح آل نهيان

سعر طن الحديد اليوم.. عز مفاجأة

الغندور يهاجم مهيب عبد الهادي: «تقدر تعرض حاجة عن الخطيب ولا هتتمنع؟»

بتراجع 20 جنيها للدجاج و3 جنيهات للبيض| شعبة الدواجن تزف بشرى للمواطنين

فنانة شهيرة.. معلومات عن خطيبة محمد رجب بعد ظهورهما الأول معا

50 مليون دولار.. فرج عامر يزف بشرى لناديي الأهلي والزمالك

تعليق مثير لـ حتحوت على تحريض زيزو لجمهور الزمالك بلقاء دريمز

مش الخطيب.. الغندور: هؤلاء اللاعبون هم الأسطورة

ترشيحاتنا

استخدم التكييف في الحر ووفر فاتورة الكهرباء

ناقد رياضى: الزمالك قادر على الفوز بمباراة دريمز الغاني في ملعبه

معهد الفلك: بدر شوال الوردي يزين السماء غدًا.. وغرة "ذو القعدة" 9 مايو

الست من شوال.. احذر صيامها متتالية أو متفرقة في هذه الحالة

هل يجوز جمع العصر والمغرب.. تعرف على الضوابط والكيفية

اعرف أهمية وجبة الإفطار لمريض السكر.. لا تتجاهلها لهذه الأسباب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم موافقة نقابة الموسيقيين.. لماذا ألغي حفل الرابر الأمريكي كاني ويست في مصر؟

العصابة رجعت.. نيللي كريم تشوق الجمهور بظهورها مع أبطال ب100 وش

بسعر مفاجأة وبإمكانيات عصرية.. سامسونج تطرح هاتف جالاكسي C55

بالخلطة السرية .. طريقة عمل الفراخ المشوية في الفرن

فيديو

المدينة الفاضلة.. مسافر عبر الزمن يكشف شكل الحياة بعد 4000 سنة

سعره عالي وطعمه وحش.. نقيب الفلاحين يحذر من شراء البطيخ.. فيديوجراف

محمود سعد: آخر مرة زرت صلاح السعدني من 4 أعوام .. ولم يكن في قوته

قرار صادم.. ليفربول يتخذ إجراءً غريبا ضد محمد صلاح بعد خسارته أمام أتالانتا الإيطالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ