كشري: أهدرنا نقطتين أمام مودرن فيوتشر.. ولم نحصل على حقنا تحكيميا

أكد أحمد كشري، المدير الفني لنادي الداخلية أن فريقه أهدر نقطتين بتعادله أمام مودرن فيوتشر، في المباراة التي أُقيمت ضمن منافسات الجولة الـ 19 من الدوري العام.

وقال أحمد كشري في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "خسرت نقطتين ولم نفز بنقطة، أهدرنا الفرص، ولكن الفريق قدم أداء رائع".

وأضاف: "لدينا 5 أساسيين لم يشاركوا معنا، وقمنا بإشراك لاعبين لم يشاركوا من قبل.. قمنا بتصعيد 4 أو 5 لاعبين لم يسبق لهم اللعب في الدوري الممتاز".

وتابع: "اللاعبون إذا كانوا مركزين لكنا فزنا بـ 3 أو 4 أهداف، لكنهم أهدروا فرص مؤكدة أمام المرمى.. مودرن فيوتشر فاز على فاركو والمصري في ملعبه".

وأكمل: "توليت الداخلية في فترة صعبة، وتعادلنا مع إنبي الذي ينافس على المربع الذهبي.. نواجه فرق قوية، فبعدما واجهنا مودرن فيوتشر الذي يملك لاعبين من أصحاب الخبرات، ويشارك في كأس الكونفدرالية، ثم سنواجه المصري، الذي لديه إمكانيات أعلى وجماهيرية كبيرة، ولا توجد مباراة سهلة".

وأتم أحمد كشري تصريحاته قائلًا: "لا أريد التحدث عن الحكام، لكن ما أقوله إننا لم نحصل على حقنا، أحمد حمدي حكم كبير ولا أقول إنه تعمد ذلك لكنه قام بتحجيمنا كثيرًا، لدينا انفراد من وسط الملعب واحتبب خطأ عليه، دون الانتظار للعودة إلى تقنية الفيديو".