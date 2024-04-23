عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المصري: نستنكر تصريحات رئيس إنبي.. واتحاد الكرة برأنا

النادى المصرى
النادى المصرى

أكد عباس نور الدين، رئيس قطاع الناشئين في المصري البورسعيدي، أن إدارة النادي تستنكر تصريحات أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، التي اتهم فيها النادي بتزوير مستندات أحد لاعبيه.

وقال عباس نور الدين، في تصريحات عبر برنامج “الريمونتادا” على قناة “المحور”: "المصري قدم أوراق قيد اللاعب وفقًا للوائح القيد في الاتحاد المصري لكرة القدم، وأوردنا ذلك بشكل دقيق في ردنا".

وأضاف: "اللاعب أقر بنفسه صحة المستندات التي قدمها النادي المصري الخاصة بقيده في اتحاد الكرة وتم استخراجها من الجهات الحكومية الرسمية، وهذا على مسئولية اللاعب".

وتابع: "أيمن الشريعي اتهم النادي المصري بالتزوير.. ولا يمكن للنادي المصري أن يكون به لاعب مزور، وأطالبه بالاعتذار حال ثبوت عدم التزوير.. ليس لدينا لاعب مزور أو مسنن".

وأكمل: "رئيس النادي كامل أبو علي ومجلس إدارة المصري بالكامل وجماهيرنا أيضًا يستنكرون تصريحات أيمن الشريعي.. المصري غني بجماهيره، وعلى الجميع الاعتذار عند إثبات براءة النادي".

وواصل: "لسنا بحاجة لتحقيق بطولة، قمنا بتقديم نجوم كبار للمنتخب المصري على مر الأجيال.. كان على أيمن الشريعي أن يتهمل قبل أن يتهمنا بذلك".

واستطرد: "البراءة جاءت من اتحاد الكرة، بإعلان فوز الأهلي ببطولة دوري الجمهورية، وأكد في خطابه أن احتجاج إنبي يتعلق بجهات ليس لها علاقة باتحاد الكرة".

واختتم عباس نور الدين تصريحاته قائلًا: "ما تعلمناه من مجلس إدارة النادي المصري ألا نتحدث عن أندية باسمها.. عليهم أن ينتبهوا لقطاع الناشئين في إنبي".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر طن الحديد اليوم.. عز مفاجأة

بتراجع 20 جنيها للدجاج و3 جنيهات للبيض| شعبة الدواجن تزف بشرى للمواطنين

شبانة: ما فعله زيزو طبيعي في كرة القدم.. ومستاء من الهجوم على فندق إقامة دريمز

فنانة شهيرة.. معلومات عن خطيبة محمد رجب بعد ظهورهما الأول معا

اللعب خارج أرضه.. الكاف يصدم مازيمبي وينصف الأهلي ويحسم الجدل حول ركلة جزاء| تفاصيل

عامر حسين: الأهلي أرسل احتجاجا ضد حارس الاتحاد السكندري.. وسننظر في شكوى إنبي

الأرصاد: تحذير بسبب سوء الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة.. وذروة الموجة غدا

50 مليون دولار.. فرج عامر يزف بشرى لناديي الأهلي والزمالك

ترشيحاتنا

مبادرة الزراعة في الكاتدرائية.. والبابا يثمن جهود الوزارة في توفير السلع بأسعار مخفضة

الصحف الاماراتية اليوم| عودة عمليات تشغيل في مطار دبي الدولي إلى وضعها الطبيعي.. 200 يوم على حرب غزة واستعدادات لاجتياح رفح.. زلزالان يضربان تايوان بقوة

في أول أيام عيد الفصح اليهودي.. 219 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى

وزير الأوقاف من الرياض: نرفض أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته

ريال مدريد يمتلك لاعبين بجودة عالية.. مدرب الميرينجي السابق يعلق على أداء الفريق

عمرو أديب عن الخبز البلدي في الدقي: المال الحرام أهو| شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملكات جمال.. شاهد شريهان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها وتشعل السوشيال ميديا

تصل إلى 23 ألف جنيه مصري.. أسعار حفل آمال ماهر بالسعودية

ليلي علوي بفستان جرئ تثير الجدل بمهرجان هوليوود

بعد وفاة ممرضة داخل مستشفى طنطا بسكتة قلبية|جمال شعبان: كانت ترتدي ثياب الفخر

فيديو

أسما شريف منير تقرر بيع سيارتها.. اعرف السبب

المدينة الفاضلة.. مسافر عبر الزمن يكشف شكل الحياة بعد 4000 سنة

سعره عالي وطعمه وحش.. نقيب الفلاحين يحذر من شراء البطيخ.. فيديوجراف

محمود سعد: آخر مرة زرت صلاح السعدني من 4 أعوام .. ولم يكن في قوته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ