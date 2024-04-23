وزير العدل اللبناني يكشف أعداد السوريين داخل سجون بيروت

أكد وزير العدل اللبناني هنري خوري بعد اجتماع السرايا انه لا يمكن حل ملف السجناء السوريين في لبنان من دون التواصل مع السلطات السورية.

وأشار الوزير اللبناني في تصريحات له؛ نقلتها وسائل إعلام لبنانية الي ان هناك 2500 سوري داخل السجون وفق إحصاءات وزارة الداخلية اللبنانية.

وكانت السفارة الأمريكية في دمشق دعت الرئيس (بشار الأسد ) بتهيئة الظروف اللازمة للعودة الطوعية للنازحين السوريين الي بلادهم ".

وفي منشور عبر "فيسبوك"، قالت السفارة؛ أن ذلك يشمل "إنهاء التجنيد الإجباري، وضمان حقوق الأراضي والملكية، وإقامة وقف لإطلاق النار على الصعيد الوطني، والمشاركة الحقيقية في الجهود نحو الحل السياسي".

وشددت السفارة على أن هذا القرار "يظل المسار الوحيد القابل للتطبيق لإيجاد حل سياسي دائم للصراع السوري"، مشيرة إلى أنه يدعو إلى تهيئة الظروف التي تسمح بعودة اللاجئين والنازحين إلى سوريا بشكل طوعي وآمن وكريم.

