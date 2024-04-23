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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أمطار بفعل فاعل| الإمارات تحول البلد من جفاف وحرارة عالية إلى سيول وفيضانات

أمطار بفعل فاعل|
أمطار بفعل فاعل| الإمارات تحول البلد من جفاف وحرارة عالية إل

تُعاني العديد من الدول العربية، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، من شحٍّ في المياه، الأمر الذي يُشكل تحديًا كبيرًا للحياة والاقتصاد، ولذلك، تُبذل الجهود لتطوير تقنياتٍ حديثةٍ لزيادة كمية المياه المتاحة، ومن أهمّ هذه التقنيات تقنية "الأمطار الصناعية".

ما هي تقنية الأمطار الصناعية؟

تقنية الأمطار الصناعية هي تقنيةٌ تُستخدم لزيادة كمية الأمطار التي تسقط على منطقةٍ معينة. 

وتعتمد هذه التقنية على حقن سحبٍ موجودةٍ في الغلاف الجوي بموادٍ كيميائيةٍ تُساعد على تكوين قطراتٍ من الماء أكبر من الحجم الطبيعي، ما يُؤدي إلى هطولها على شكل أمطار.

 

كيف تُستخدم تقنية الأمطار الصناعية في الإمارات؟

تُستخدم تقنية الأمطار الصناعية في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2003، وقد حققت هذه التقنية نجاحًا كبيرًا في زيادة كمية الأمطار التي تسقط على البلاد. 

وتُنفذ هذه التقنية من خلال طائراتٍ مُجهزةٍ بأجهزةٍ لرشّ المواد الكيميائية على السحب.

ما هي فوائد تقنية الأمطار الصناعية؟

تُقدم تقنية الأمطار الصناعية العديد من الفوائد للإمارات العربية المتحدة، من أهمّها

  • زيادة كمية المياه المتاحة: تُساعد هذه التقنية على زيادة كمية المياه المتاحة في البلاد، مما يُساهم في تقليل شحّ المياه وتحسين الأمن المائي
  • دعم القطاع الزراعي: تعتمد الزراعة في الإمارات العربية المتحدة بشكلٍ كبيرٍ على المياه، وتُساعد تقنية الأمطار الصناعية على توفير كميةٍ أكبر من المياه للري، مما يُساهم في زيادة الإنتاجية الزراعية
  • حماية البيئة: تُساعد تقنية الأمطار الصناعية على حماية البيئة من خلال تقليل الاعتماد على المياه الجوفية، والتي تُعدّ موردًا غير مُتجدد.

ما هي التحديات التي تواجه تقنية الأمطار الصناعية؟

على الرغم من فوائدها العديدة، إلا أن تقنية الأمطار الصناعية تواجه بعض التحديات، من أهمّها:

  • التكلفة العالية: تُعدّ تقنية الأمطار الصناعية تقنيةً باهظة الثمن، مما يحدّ من استخدامها على نطاقٍ واسع.
  • الآثار البيئية: تُشير بعض الدراسات إلى أن تقنية الأمطار الصناعية قد تُؤثر على التنوع البيولوجي، ممّا يتطلب إجراء المزيد من الأبحاث لتقييم هذه الآثار.

ختامًا، تُعدّ تقنية الأمطار الصناعية تقنيةً واعدةً لزيادة كمية المياه المتاحة في الإمارات العربية المتحدة ومواجهة شحّ المياه. ومع ذلك، لا تزال هذه التقنية تواجه بعض التحديات التي تتطلب حلولًا مناسبةً لضمان استخدامها بطريقةٍ فعّالةٍ ومستدامة.

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