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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بربع سعر هواتف سامسونج..أحدث موبايل للشباب بأقوى معالج وكاميرا 50 ميجابكسل 

بربع سعر هواتف سامسونج..أحدث
بربع سعر هواتف سامسونج..أحدث موبايل للشباب بأقوى معالج وكامي

أطلقت موتورولا الأسبوع الماضي هاتف Moto G64 5G الذكي في السوق الهندي، والذي يتميز بشريحة MediaTek Dimensity 7025 الجديدة. ابتداءً من اليوم، سيتوفر الجهاز أخيرًا للشراء في الهند.

 

سعر Moto G64 5G

 

سيتوفر هاتف Moto G64 5G للشراء في الهند اعتبارًا من اليوم (23 أبريل) الساعة 12 ظهرًا عبر Flipkart. يبلغ السعر الأساسي لإصدار 8 جيجابايت رام + 128 جيجابايت تخزين 14999 روبية، بينما يبلغ سعر خيار 12 جيجابايت رام + 256 جيجابايت تخزين 16999 روبية. ومع ذلك، تقدم موتورولا خصمًا قدره 1000 روبية على عمليات الشراء التي تتم باستخدام بطاقة ائتمان HDFC Bank، مما يقلل السعر الأساسي للهاتف إلى 13999 روبية أي ما يعادل حوالي 5000 جنيه مصري.

 

مواصفات Moto G64 5G

 

يتميز Moto G64 5G بشاشة LCD بحجم 6.5 بوصة وبدقة FHD + مع ثقب للكاميرا الأمامية. كما توفر الشاشة معدل تحديث 120 هرتز وهي محمية بطبقة من زجاج Gorilla Glass.

كما ذكرنا سابقًا، يعمل الجهاز بمعالج Dimensity 7025 مقترنًا بما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجابايت من سعة التخزين. يأتي الهاتف مع بطارية بقوة 6000 مللي أمبير ويدعم الشحن السريع بقوة 33 وات. كما يدعم توسيع الذاكرة عبر بطاقة microSD.

يأتي الجهاز في الخلف بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، مقترنة بعدسة عريضة للغاية 8 ميجابكسل تعمل أيضًا ككاميرا ماكرو. في حين توجد كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل داخل الفتحة الموجودة بالامام.

يعمل الجهاز بنظام تشغيل Android 14 مع واجهة MyUX مع ضمان تحديث إلى Android 15 بالإضافة إلى ثلاث سنوات من تحديثات الأمان. يحتوي الهاتف أيضًا على مقبس صوت 3.5 مم، ومكبرات صوت ستيريو مزدوجة، و Wi-Fi 6، و Bluetooth 5.2، واتصال SIM مزدوج 5G.

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