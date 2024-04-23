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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرارات تونسية هامة تخص سفر مواطنيها خارج البلاد

تونس علم
تونس علم

 قرّرت الحكومة التونسية ، انطلاق العمل بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين في تونس خلال السداسي الأول من سنة 2025 يأتي ذلك في ظل إعلان منظمة الطيران المدني الدولي أوصت جميع البلدان باعتماد هذه الوثائق البيومترية خلال سنة 2026".

وأكدت الحكومة التونسية ، أن هذا القرار جاء بعد التداول والنقاش في المقترحات والفرضيات الممكنة فيما يتعلق بالمسار التقني واللوجستي المستقبلي لإصدار هذه الوثائق البيومترية، ووفقًا للوجهة التي اختارتها لجنة القيادة، المتكونة من وزارة الداخلية ووزارة تكنولوجيات الاتصال ووزارة الاقتصاد والتخطيط.


وشددت رئاسة الحكومة التونسية على الإسراع في اختيار الطريقة الأمثل لإصدارهما ليتسنى للمواطنين الانتفاع بهما داخل وخارج حدود الوطن.

كما قررت الحكومة التونسية توفير العدد اللازم من جوازات السّفر الجديدة بالنسبة للفترة القادمة مع تقليص الآجال في إسداء الخدمات القنصلية بصفة استثنائية، وحصر الآجال القصوى في استخراج جواز السفر إلى حدود 15 يومًا بالنسبة للملفات المعتمدة، وذلك بموافقة وزارتي الداخلية والخارجية التونسية.
 

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