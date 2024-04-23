بحوث الصحراء يستعد لإطلاق المؤتمر الدولى الخامس لتحلية المياه بمدينة شرم الشيخ

استقبل اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمقر المحافظة بشرم الشيخ، الدكتور حسام شوقى، رئيس مركز بحوث الصحراء، لبحث آخر الاستعدادات لإطلاق المؤتمر الدولي الخامس لتحلية المياه، والمقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 9 مايو القادم.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لوضع الحلول المبتكرة لمواجهة تحديات التنمية المستدامة، وبتوجيهات من السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لمركز بحوث الصحراء.

وقال الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن مدينة شرم الشيخ ترحب باستضافة هذا المؤتمر الهام والذي يناقش مشكلة تواجه التنمية المستدامة فى مصر والشرق الأوسط، ويعتبر منصة هامة لتوضيح الدور الإقليمي والدولى لجمهورية مصر العربية.

من ناحيته، صرح" شوقى" بأن المؤتمر ينظمه مركز التميز المصرى لأبحاث تحلية المياه التابع لمركز بحوث الصحراء تحت عنوان "مستقبل تحلية المياه في مصر والشرق الأوسط"، بالمشاركة مع المؤتمر اليورومتوسطى لتحلية المياه EURO-MED 2024، والذى تنظمه الجمعية الأوروبية لتحلية المياه EDS.

وأضاف أن المؤتمر يهدف إلى الفعالية العلمية والتواصلية إلى تعزيز الحوار والتبادل المعرفي حول مستقبل تحلية المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف زيادة الوعي بأهمية استخدام التقنيات الحديثة في تحلية المياه وتعزيز الاستدامة البيئية في هذا المجال.

وتابع: “يسعى المؤتمر أيضًا إلى تحسين جودة المياه المتاحة للاستهلاك البشري والزراعة والصناعة، من خلال استعراض أحدث الابتكارات والتطورات في تكنولوجيا تحلية المياه والطاقة”.

وشدد على أهمية مشاركة مختلف الجهات العلمية والحكومية والخاصة في هذا المؤتمر، لتبادل الخبرات والمعرفة وصياغة استراتيجيات مشتركة لتحقيق أمان مائي مستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وضرورة تعاون مختلف الجهات للتصدي لتحديات ندرة المياه وضمان توفير مصادر مائية آمنة ومستدامة.

ومن المتوقع أن يكون مؤتمر تحلية المياه الخامس منصة هامة لتبادل الخبرات والأفكار الرائدة، ولوضع خطط عملية لدعم جهود تحلية المياه في المنطقة وتعزيز الاستدامة المائية على المدى الطويل.

وتتضمن فعاليات المؤتمر جلسات وورش عمل تفاعلية تتناول التكنولوجيا الحديثة في تحلية المياه و تأثيراتها على البيئة وسبل تحسين الاستدامة البيئية لهذه العمليات، كذلك يناقش التحديات التي تواجه عمليات تحلية المياه في المنطقة، مثل التكاليف والكفاءة الطاقوية، ويقدم أفضل الممارسات والحلول المبتكرة لتلك التحديات.

ويتوقع أن يشهد المؤتمر مشاركة واسعة من خبراء وباحثين وشركاء التنمية وكيانات صناعية فى مجال التحلية والطاقة ممثلين لـ25 دولة، حيث يقام على هامش المؤتمر معرض يتضمن أحدث المبتكرات فى مجال تحلية المياه، ما يعزز الحوار والتعاون العالمي ويسهم في تحقيق الأمان المائي والبيئي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.