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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القومي لتنظيم الاتصالات يصدر تعليمات بخصوص أوقات العمل الصيفية

صدى البلد

 أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور.

بالإشارة إلى قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء بشأن بدء العمل بالمواعيد الصيفية فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمراكز التجارية اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 26 ابريل 2024،

 لتكون كالتالي:
• طوال أيام الأسبوع عدا يومي الخميس والجمعة: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً.
• يوم الخميس: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً.
• يوم الجمعة: من الساعة الثالثة عصرًا وحتى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً.
وتلتزم منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات المتواجدة بالمراكز التجارية بالمواعيد المقررة بتلك المراكز.

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