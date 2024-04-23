عمرو الدردير يثير غضب جماهير الأهلي بسبب زيزو

استفز الناقد الرياضي عمرو الدردير، جماهير النادي الأهلي، للدفاع عن أحمد مصطفى زيزو، بعد واقعة اللاعب خلال مواجهة الفريق الاخيرة أمام دريمز الغاني.

وكتب عمرو الدردير عبر حسابه علي فيسبوك "ممكن ينتقدوه ويشتموه عادي ويقوله عليه بطيخ بس لو راح عندهم هيبقى الملك وأحسن لاعب في مجرة درب التبانة".

وكان انتشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي، لـ أحمد مصطفى زيزو، وهو يطلب من إداري الزمالك، توجيه الجماهير بالضغط على الحكم في مباراة دريمز.

موعد مباراة الزمالك ودريمز الغاني في الإياب

من المقرر أن يقام لقاء الإياب بين الزمالك ودريمز في غانا يوم الأحد 28 أبريل، في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة على استاد “بابا يارا” في كوماسي.