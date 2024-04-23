ولادنا عايزين يذاكروا| الأهالي يطالبون بعدم قطع الكهرباء عن المنازل أسوة بالمدارس

أصدرت منى أبو غالي مؤسس جروب حوار مجتمعي تربوي، بيانا إعلاميا ناشدت خلاله الحكومة بتعميم قرار عدم قطع الكهرباء على الطلاب أثناء فترة الامتحانات ليشمل منازل الطلاب أيضا وألا يكون القرار منحصر على المدارس فقط .

وقالت مؤسس جروب حوار مجتمعي تربوي: لا يوجد بيت في مصر يخلوا من طلاب المدارس، والطلاب في حاجة كبيرة إلى وجود الكهرباء في المدارس والمنازل طوال فترة الامتحانات ليتمكنوا من المذاكرة ، لمساعدة الطلاب على المذاكرة والمراجعة ، خاصةً أن أغلب الطلاب يراجعوا دروسهم عن طريق الإنترنت .

كما أشارت مؤسس جروب حوار مجتمعي تربوي، إلى ضرورة توفير الكهرباء في المنازل طوال فترة الامتحانات ، مراعاة لارتفاع درجات الحرارة التي تحتاج توفير كافة وسائل التبريد والتهوية للطلاب اثناء المذاكرة

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر وجهت تعليماتها لجميع شركات توزيع الكهرباء للالتزام بعدم فصل التيار الكهربائي عن جميع المدارس على مستوى الجمهورية خلال فترة الامتحانات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هذا يأتي بالإشارة إلى القرار الصادر من مجلس الوزراء بجلسته رقم 271 لسنة 2024 بشأن ضمان انتظام التيار الكهربائي بجميع مدارس الجمهورية أثناء الامتحانات المنعقدة لصفوف النقل والشهادات الاعدادية والدبلومات الفنية والثانوية العامة للعام الدراسي 2023 / 2024 .

خطاب رسمي

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم يتولى التنسيق مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة للالتزام بعدم فصل التيار الكهربائي عن جميع المدارس على مستوى الجمهورية خلال فترة الامتحانات.