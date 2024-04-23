الاتحاد المصري للكاراتيه: الدوري العالمي حقق نجاحا باهرا بفضل الدعم المقدم من الدولة

تقدم مجلس إدارة الاتحاد المصرى للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى عضو المكتب التنفيذى للاتحاديين الدولى والافريقي ونائب رئيس الاتحاد العربى، بخالص الشكر لقيادات الدولة المصرية وعلى رأسهم الدكتور محمد معيط وزير المالية ، وذلك على موقفه الوطنى فى دعم نجاح الدورى العالمى " البريميرليج " الذى أقيم على صالة 1 بإستاد القاهرة الدولى خلال الفترة من 19إلى 21 ابريل الجارى باستضافة 59 دولة على مستوى العالم والذى يعد تمهيداً لاستضافة مصر بطولة العالم 2025 .

وأعرب مجلس الكاراتيه عن امتنانه للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لدعم ومؤازرة اتحاد الكاراتيه فى ظهور المؤتمر الصحفي للإعلان عن بطولة العالم 2025 بمظهر يليق ببلدنا مصر .. وظهور بطولة الدورى العالمى بشكل مشرف أمام دول العالم..

ومساندة القيادات الوطنية للدولة المصرية للاتحاد المصرى للكاراتية للاستمرار فى الحفاظ على الريادة العالمية على المستوى الإدارى والفنى.