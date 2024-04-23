حسام المندوه رئيسا لبعثة الزمالك في مباراة دريمز الغاني

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تكليف حسام المندوه أمين الصندوق برئاسة بعثة الفريق التي ستسافر إلى غانا يوم الخميس المقبل، لخوض مباراة إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية .

وكتب الإعلامي مهيب عبد الهادي عبر حسابه على فيسبوك "حسام المندوه رئيسا لبعثة الزمالك التي ستسافر إلى غانا يوم الخميس المقبل ✅".

وتعادل فريق الزمالك بدون أهداف مع نظيره دريمز الغاني في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد الماضي باستاد القاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، ومن المقرر أن يحسم لقاء الإياب المقرر له يوم الأحد المقبل في غانا المتأهل للدور النهائي.