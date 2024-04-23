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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طقس الغد.. شديد الحرارة نهارا والعظمي بالقاهرة 41

صدى البلد

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأربعاء، طقس شديد الحرارة نهارا على كافة الأنحاء، فيما يسود ليلا طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 2,25 متر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1,5 متر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية:- 
العظمى الصغرى
القاهرة 41 29
العاصمة الإدارية 41 28 
6 أكتوبر 40 24
بنهــا 41 29
دمنهور 38 27
وادى النطرون 41 28
كفر الشيخ 38 27
المنصورة 38 26
الزقازيق 41 29
شبين الكوم 40 25
طنطا 39 27
دمياط 31 22
بورسعيد 31 21
الإسماعيلية 40 27
السويس 41 27
العريش 39 18
رفح 39 17
رأس سدر 35 21
نخل 37 21
كاترين 30 18
الطور 34 23
طابا 35 25 
شرم الشيخ 37 27
الإسكندرية 37 24
العلمين الجديدة 36 23
مطروح 23 18
السلوم 23 17
سيوة 36 19
رأس غارب 35 25
الغردقة 36 26
سفاجا 37 25
مرسى علم 36 25
شلاتين 36 24
حلايب 33 25
أبو رماد 35 23
رأس حدربة 31 25
الفيوم 41 29
بني سويف 42 24
المنيا 42 29
أسيوط 43 29
سوهاج 43 28
قنا 43 28
الأقصر 42 29
أسوان 42 30
الوادى الجديد 40 25
أبوسمبل 42 25

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:-
العظمى الصغرى
مكة 40 27
المدينة 39 25
الرياض 35 20
المنامة 32 25
أبوظبى 32 22
الدوحة 36 24
الكويت 37 23
دمشق 35 19
بيروت 30 23
عمان 34 21
القدس 35 22
غزة 34 25
بغداد 36 18
مسقط 30 27
صنعاء 25 13
الخرطوم 42 27
طرابلس 24 11
تونس 18 09
الجزائر 16 07
الرباط 24 13
نواكشوط 28 21

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:- 
العظمى الصغرى
أنقرة 31 19
إسطنبول 27 16
إسلام آباد 32 19
نيودلهى 39 25
جاكرتا 33 26
بكين 27 12
كوالالمبور 34 25
طوكيو 17 15
أثينا 25 13 
روما 15 06
باريس 10 02
مدريد 19 08
برلين 11 03
لندن 11 03
مونتريال 07 01-
موسكو 13 07
نيويورك 19 04
واشنطن 22 05
أديس أبابا 25 13

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