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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: ما يشهده الريف المصري غير مسبوق في تاريخ مصر

صدى البلد

أكد محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، أن الرئيس السيسي أمر بتطوير الريف المصري من أجل أن تعود مصر إلى وجهتها الحضارية بين الأمم والشعوب لأن الريف هو الركيزة الأساسية في زيادة معدل الاقتصاد المصري.


جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ بحضور ممثلي المكتب الفني لرئيس مجلس الوزراء والمسؤولين عن متابعة "حياة كريمة" بالمحافظة الدكتور محمد فرجاني والدكتور ناصر هاشم، والمستشار القانوني للمحافظة المستشار رضوان سعيد وممثلي دار الهندسة استشاري مبادرة حياة كريمة والأجهزة التنفيذية، ووكلاء الوزارات مديري المديريات وممثلي الشركات وقطاعات المرافق بالدقهلية ومسئولي الإدارات المعنية بالإشراف والمتابعة على مشروعات مبادرة حياة كريمة بقرى مركز ومدينة شربين ورئيس مركز ومدينة شربين إبراهيم شبكة.


تناول "مختار" خلال الاجتماع الذي نظمته إدارة المكتب الفني بإشراف منسق حياة كريمة بديوان عام المحافظة المهندسة ريهام أحمد، عددا من الملاحظات المتعلقة بالمشروعات والموقف التنفيذي للأعمال الجارية بقري مركز شربين خاصة ما يتعلق بمشروعات الطرق وغيرها من بعض مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ومشروعات الشباب والرياضة والكهرباء وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " في مرحلتها الأولى.


ووجه "مختار" بضرورة التنسيق الكامل بين كافة أجهزة قطاعات المرافق ومنسقي العمل بمشروعات المبادرة بديوان المحافظة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة القائمة على التنفيذ من خلال رئاسة مركز ومدينة شربين لتذليل كافة العقبات للانتهاء من كافة المشروعات وفقاً للجدول الزمني المحدد بشأن مشروعات المبادرة في مرحلتها الأولى.


وأشار المحافظ إلى أن ما يشهده الريف المصري الآن وما سيشهده خلال الفترة القادمة من تطوير في جميع المرافق ضمن مبادرة " حياه كريمة " هي سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ مصر ولم تشهدها أي دولة من قبل.


كما أشار إلى أن المبادرة الرئاسية تستهدف تطوير شامل لكل قطاعات المرافق والخدمات بالقرى المدرجة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لأهالينا في الريف وفي مقدمتها البنية الأساسية والتعليم والصحة.
 

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