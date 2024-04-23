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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النواب يشكر الرئيس السيسي على زيادة موازنة التعليم 267 مليار جنيه

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

توجهت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة د.سامي هاشم وبحضور أعضاء اللجنة الشكر للرئيس  عبدالفتاح السيسي علي دعمه للتعليم بزيادة المخصصات لوزارتي التربية والتعليم والتعليم والبحث العلمي عن العام الماضي ب267مليار جنيها  ليصبح إجمالي الموازنة المخصصة للتعليم 858 مليار جنيها.


جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم لمناقشة رؤية هيئة ضمان جودة التعليم  والاعتماد للمرحلة المقبلة
وأكد د.سامي هاشم  رئيس اللجنة ان قطاع التعليم شهد طفرة علي كافة المستويات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بما يصب في مصلحة العملية التعليمية مشيرا أنه تم زيادة الرواتب للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس والاهتمام بجودة التعليم وفتح جامعات ومدارس جديدة تتناسب مع الزيادة السكانية


وكان قد أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن إعداد مشروع الموازنة جاء محاطا بظروف استثنائية منذ 4 سنوات ومشهد أشد اضطرابا وصورة ضبابية خاصة بين المستثمرين حول العالم وهجرة الأموال من الدول الناشئة وقفزت تكاليف المعيشة بشكل غير مسبوق مع الارتفاع الكبير في أسعار السلع لا سيما السلع الغذائية.
وقال خلال القاء البيان المالي للموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2024/2025 برئاسة المستشار حنفي جبالي وبحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط التي تلقى بيان خطة التنمية الاقتصادية عن العام المالي نفسه أن الظروف والضربات الموجعة للاقتصاديات العالمية وخاصة الناشئة من الحرب في أوكرانيا إلى الحرب على غزة
 

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