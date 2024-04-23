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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يتأهل لنصف نهائي بطولة أفريقيا لليد

صدى البلد

تأهل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، إلى الدور نصف النهائي من بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، عقب فوزه على الأبيار الجزائري، بنتيجة 28 - 25، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، في ثاني مواجهات الدور الرئيسي.

 

قدم لاعبو الزمالك، أداء جيدا خلال أحداث المباراة، وانتهى الشوط الأول بتقدم الفارس الأبيض بنتيجة 14 - 11، وفي الشوط الثاني، وواصل أبناء القلعة البيضاء سيطرتهم على مجريات اللقاء، لتنتهي المواجهة بفوز الكوماندوز بنتيجة 28 - 25.

 

وتوج محمود خليل فلفل حارس الزمالك، بجائزة رجل المباراة، بعد المستوى المميز الذي قدمه في اللقاء، ومساهمته في الفوز.

 

وتضم قائمة "يد الزمالك" المشاركة في البطولة كل من: محمود خليل فلفل - هشام السبكي - أحمد مجدي - أحمد الأحمر - أكرم يسري - مؤمن زكي -أحمد حسام - عبدالله إمام- عمر الوكيل بكار - أحمد مؤمن دودو - مازن رضا - محمد ياسين - عمر الفولي - محمد رضا فراد - محمد عبدالغني - محمد البسيوني مودي - أحمد سامح - زياد حشاد - خالد وليد - شادي خليل - عبدالحميد العربي.

ويتكون الجهاز الفني لـ "يد الزمالك" من: حسن يسري رئيسا للجهاز، ومجدي أبو المجد مديرا فنيا، وإيهاب محسن مدربا عاما، ومحيي صلاح مدربا لحراس المرمى، وأشرف عز الدين رئيسا للجهاز الطبي، وجمال شعبان مديرا إداريا، ومحمد سامي أبو وردة إداريا، ومحمد أشرف أخصائيا للعلاج الطبيعي، وشريف حسين مدلكا، وعلاء الدين أحمد محللا للأداء، ومحمد علي مسؤولا للمهمات.

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