بأرخص سعر.. أقوى موبايل سامسونج لمحدودي الدخل

تخصص شركة سامسونج الكورية الجنوبية عددًا متنوعًا من الهواتف لمعظم الفئات الشرائية سواء الهواتف الرائدة لمحبي الإمكانات العملاقة وأيضا هواتف الفئة المتوسطة التي تجمع بين السعر والمواصفات الجيدة، وأخيرا هواتف محدودي الدخل التي تحتفظ بإمكانات مميزة مع سعر مناسب جدًا.

على رأس هواتف محدودي الدخل يأتي هاتف سامسونج Galaxy A14 المميز بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع PLS LCD بقياس 6.6 بوصة مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية ، مع دقة 1080x2408 بيكسل.

يقدم هاتف سامسونج Galaxy A14 كاميرا خلفية ثلاثية ، الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل، والثانية للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل والثالثة مستشعر عمق بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابيكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy A14 على بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 15 وات، مع منفذ للشحن من نوع USB Type-C 2.0 ، وتقنية GPS، مع نظام تشغيل أندرويد، وألوان الأسود، والأحمر الداكن، والفضي، والأخضر.

يعمل هاتف سامسونج Galaxy A14 بمعالج من نوع Exynos 1330 من تصنيع سامسونج أو معالج من نوع MT6833 Dimensity 700 من تصنيع شركة ميدياتيك التايوانية بدقة تصنيع 7 نانومتر - على حسب المنطقة الجغرافية - وذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت رام، مع سعة تخزين داخلية 64 أو 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة.

يتوفر هاتف سامسونج Galaxy A14 في السوق المصري بسعر يبدأ من 6 آلاف و 60 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .