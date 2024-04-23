جامعة عين شمس تصدر تعليمات عاجلة بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني

عقد قطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة جلسته الخامسة اليوم الثلاثاء .

ناقش المجلس عددا من الموضوعات منها المصادقة على محضر الجلسة السابقة بجلسته المنعقدة في ٢٠٢٤/٣/١٩.

كما استعرض المجلس تقرير إستعدادات الجامعة لإمتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ للعرض على مجلس الجامعة.

كذلك استعرض الخطاب الوارد من كلية الآداب بشأن الإحاطة بجداول امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ وذلك خلال الفترة من (٢٤ مارس وحتى نهاية إبريل) الذي يجرى إليكترونياً في معامل الجامعة بكلية الألسن بالتنسيق من خلال إدارة تطوير التعليم بالجامعة .

هذا بالاضافة الى المصادقة على محضر اللجنة الدائمة بجلستها المنعقدة في ٢٠٢٤/٤/٢ والموافقة على القواعد المنظمة للأعذار وإيقاف القيد للطلاب للعرض على مجلس الجامعة.

كذلك الموافقة على ميكنة خدمات الخريجين التي تقدم من خلال الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب شاملة توثيق الخارجية وتسليم الشهادات بفئاتها المختلفة للعناوين التي يسجلها الخريج في الطلب الإلكتروني سواء داخل مصر من خلال الكليات أو خارج مصر بالتعاون مع البريد المصري وآلية ختم الأظرف وتوثيقها بوزارة الخارجية للخارج من خلال الإدارة العامة، والتوصية بسرعة الإعداد لهذا الأمر.

قدمت الدكتورة منى عبد العال الزاهري المدير التنفيذي لإدارة تطوير التعليم بالجامعة حزمة من الاجراءات التي تم اعدادها لتحقيق أقصي جودة للاختبارات الالكترونيه للعام الجامعي ٢٠٢٣-٢٠٢٤.