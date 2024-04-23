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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تأتي بالعجائب.. داعية إسلامي يهاجم سعاد صالح

سعاد صالح
سعاد صالح

وجه الدكتور محمد علي الداعية الإسلامي، رسالة نارية لـ الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف.

وقال الداعية الإسلامي، إنه من رمضان وهو غاضب من الفتاوى التي تخرج، وأن من تحدث في غير علمه جاء بالعجائب، فالشخص الذي لا يعلم عليه إجابة لموضوع عليه أن يقول لا أعلم.

 

وأضاف الداعية الإسلامي، خلال حواره ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الشيخ الذي يفتي بأمر غير صحيح قد يدخل النار.

ولفت إلى أن الرسول الكريم قال "فتنة عمياء صماء، عليها دعاة على أبواب النار"، مطالبا سعاد صالح بعدم الخروج بفتاوى، لأنها تنتهج منهج الشواذ دون الأقوال، وأنه ينصحها، لأنها تنتهج الأقوال الشاذة من الأقوال.


 

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