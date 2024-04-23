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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بطولة إفريقيا للكرة الطائرة| حسام يوسف: اللقب دافع للفوز بكل البطولات

صدى البلد

عبر حسام يوسف، لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بالتتويج باللقب الإفريقي، على حساب ‏فريق بوسالم التونسي في النهائي، مساء اليوم، بثلاثة أشواط نظيفة‎.‎

وأضاف أن الأهلي قدم مشوارًا مميزًا، خلال البطولة، واستحق التتويج باللقب الغالي‎.‎

وأوضح أن جماهير الأهلي كان لها دور مهم ومحوري في التتويج باللقب، مؤكدًا أن الفريق اجتهد كثيرًا منذ بداية الموسم ‏حتى نجح في تحقيق هدفه بالتتويج باللقب‎.‎

وأكد أن لاعبي الفريق سيطروا على المباراة منذ الشوط الأول وكانت لهم الأفضلية معظم الوقت، مما ‏ساهم في حسم نتيجة اللقاء ‏لصالحهم والتتويج بلقب البطولة‎.‎

واختتم لاعب الفريق أن الأهلي دائمًا يسعى لحصد البطولات والوقوف على منصات التتويج، وأن الفريق ‏هدفه الفوز بكل ‏البطولات في الموسم الجاري، بعد الدفعة القوية عقب الفوز باللقب‎.‎


 

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