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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المدير الفني لسموحة: نعاني هجوميا رغم الفوز برباعية على بلدية المحلة بالدوري

صدى البلد

 أعرب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة أحمد سامي عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على ضيفه بلدية المحلة اليوم.


وفاز سموحة على بلدية المحلة برباعية في مباراة جرت بينهما مساء اليوم علي ملعب استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.


وقال أحمد سامي " أتوجه بالشكر لجميع اللاعبين على ما قدموه من جهد خلال اللقاء ، ذلك الجهد الذي أسفر عن تلك النتيجة التى لم يكن الجهاز الفني يتوقعها".


وأضاف أن فريقه يعاني بعض المشكلات خاصةً فيما يتعلق بانحصار مصادر التهديف في لاعب واحد هو حسام حسن، مشيراً إلى أنه فى حال عدم توفيق اللاعب فى اى مباراة فإن الفريق يتفقد التسجيل خاصةً في ظل إصابة المهاجم البديل.


وأشار إلى أن الجهاز الفني طالب اللاعبين بعدم الإفراط في الفرحة من أجل الحفاظ على التركيز استعدادا للمباريات القادمة.

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