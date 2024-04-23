بطولة إفريقيا للكرة الطائرة| الدماطي: النجاح الكبير للبطولة يعكس مكانة الأهلي

عبر محمد الدماطي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة رجال، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة ‏بنجاح البطولة على كافة المستويات، وإشادة الجميع بالأجواء المثالية التي أقيمت بها المنافسات، والتي انتهت اليوم بفوز الأهلي ‏باللقب الإفريقي على حساب فريق مولودية بوسالم والتأهل لبطولة العالم للأندية.‏

وأشاد الدماطي بالجهود الكبيرة التي قامت بها اللجان المختلفة من أجل خروج المنافسات بالشكل الذي استحق إشادة واسعة من ‏جانب الوفود والفرق التي شاركت بالبطولة‎.‎

ووجه التهنئة إلى الجهاز الفني واللاعبين بعد الفوز ببطولة إفريقيا للمرة السادسة عشرة فى تاريخ النادى‎ .‎

وأشاد رئيس اللجنة بدور الجمهور في دعم اللاعبين، وتحفيز الفريق بشكل كبير للفوز باللقب، مؤكدًا أن نجاح البطولة ‏يعكس قدرات الأهلي ومكانته على الصعيد الدولي.‏