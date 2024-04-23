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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نائب سفير ألمانيا بالقاهرة يؤكد اهتمام بلاده بدعم السياحة في أسوان

صدى البلد

 أكد نائب سفير ألمانيا بالقاهرة توبياس كراوزي اهتمام بلاده بالتعاون عن كثب مع المؤسسات المصرية على المستويين المحلي والإقليمي والتعاون مع المجتمع المدني والمواطنين في محافظة أسوان.

جاء ذلك في تصريح له بمناسبة التوقيع على بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة السياحة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي.اي.زد) والاتحاد الأوروبي الذي تم داخل متحف النوبة منارة التراث الإنساني والتنويري والعلمي، حيث يهدف بروتوكول التعاون إلى تنفيذ مشروع تطوير البر الغربي والذي يتضمن تطوير "قبة الهوا" الذي يعد مثالا رائعا للشراكة بين مصر وألمانيا والاتحاد الأوروبي.

قال في تصريحه الذي نشرته سفارة ألمانيا بالقاهرة على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) اليوم /الثلاثاء/ إنه يتطلع لاستكمال الشراكة في مجالات الحفائر والتبادل العلمي وعروض المتاحف والسياحة، مشيرا إلى أن نحو 5ر1 مليون سائح ألماني زاروا مصر العام الماضي.

أعرب عن أمله أيضا في أن يرتفع عدد السائحين الألمان الذي يزورن مدينة أسوان، إذ أن مشروع "قبة الهوا" يعد عاملا للجذب لهم.
 

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