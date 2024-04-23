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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بطولة إفريقيا للطائرة|عبد الله عبد السلام: قدمنا كل ما لدينا لإسعاد الجماهير ‏

صدى البلد

أعرب عبد الله عبد السلام، كابتن فريق الكرة الطائرة بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج بلقب بطولة إفريقيا للأندية التي أقيمت على ‏صالتي الأمير عبد الله الفيصل والشهداء بمقر الجزيرة.‏

وأكد كابتن فريق الكرة الطائرة بالنادي أن لاعبي الأهلي بذلوا مجهودًا مضاعفًا من بداية البطولة واستطاعوا الفوز بكل ‏المباريات وصولًا إلى تحقيق اللقب الغالي.‏‎ ‎

وأشار عبد السلام إلى الدور الكبير الذي تلعبه جماهير الأهلي في دعم الفريق منذ بداية البطولة وإلى النهائي والتتويج باللقب الإفريقي ‏اليوم.‏‎ ‎

وشدد على أن التركيز والإصرار على حسم اللقب كان شعار كل اللاعبين منذ انطلاق البطولة وإلى آخر نقطة في مباراة النهائي، ‏مشددًا على أن الفريق لديه إصرار على الفوز بكل الألقاب بالفترة المقبلة.‏

وأضاف عبد الله عبد السلام أن فوز الفريق باللقب الإفريقي والوصول إلى بطولة العالم للأندية هو أقل هدية يقدمها اللاعبون ‏للجهاز الفني والجمهور وإدارة النادي، وكل من وقف خلف الفريق منذ اليوم الأول للبطولة.‏

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