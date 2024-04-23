بطولة إفريقيا للكرة الطائرة| سيف عابد: سعداء بثالث ألقاب الموسم.. ولن نتوقف عن حصد البطولات

أكد سيف عابد، لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، أن التتويج بلقب البطولة الإفريقية للأندية لم يأت من فراغ، بل جاء نتاج عمل وجهد كبيرين من كافة لاعبي الفريق وكذلك الجهاز الفني بقيادة الإسباني فرناندو مونزو، مشيرًا إلى أن الفريق لم يكن له هدف منذ بداية البطولة سوى تحقيق اللقب.
أوضح سيف عابد أنه رغم التفوق الكاسح للأهلي في كل مبارياته، إلا أن منافسات البطولة كانت صعبة للغاية، ولكن إصرار اللاعبين وعزمهم على تحقيق اللقب كان سبيلهم في السير قدمًا والفوز بكل مباراة.
أشار إلى أن حصد الألقاب مع الأهلي ليس بالأمر الغريب، وأن الفريق اعتاد على حصد الألقاب المتتالية، حيث فاز هذا الموسم بلقبي الدوري وكأس السوبر المصري، قبل أن يُتوج جهوده بحصد لقب البطولة الإفريقية، ليأتي ذلك تتويجًا لموسم طويل اجتهد خلاله الفريق كثيرًا وقدم مستويات متميزة للغاية، وسوف يقاتل لحصد كل البطولات.