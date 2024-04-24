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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

هل تتكرر مأساة درنة.. ليبيا على موعد مع ظاهرة جوية وقرارات عاجلة

خوف وحذر في ليبيا
خوف وحذر في ليبيا بسبب منخفض جوي

هل تتكرر مأساة درنة؟ ليبيا على موعد مع ظاهرة جوية مخيفة، وقرارات عاجلة للحفاظ على أرواح المواطنين بقرارات وإجراءات استباقية.

ونكشف في الفيديو التالي تفاصيل القرارات العاجلة التي اتخذتها ليبيا خوفا وحذرا من تتكرر مأساة درنة، وعن المجموعة التي تم استثناؤها من الإجراءات.

وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية الليبي قد توقع أن تتأثر غالبية مناطق البلاد بتقلبات جوية، وذلك نتيجة منخفض جوي صحراوي مصحوب برياح جنوبية شرقية على مناطق الشرق والجنوب.

ويرجع عدد من الخبراء في التغيرات المناخية التقلبات الجوية التي تشهدها عدد من مناطق العالم من قبيل العواصف والأمطار الشديدة وارتفاع درجات الحرارة والجفاف، إلى التحولات المناخية.

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