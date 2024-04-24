هل تتكرر مأساة درنة.. ليبيا على موعد مع ظاهرة جوية وقرارات عاجلة

هل تتكرر مأساة درنة؟ ليبيا على موعد مع ظاهرة جوية مخيفة، وقرارات عاجلة للحفاظ على أرواح المواطنين بقرارات وإجراءات استباقية.

ونكشف في الفيديو التالي تفاصيل القرارات العاجلة التي اتخذتها ليبيا خوفا وحذرا من تتكرر مأساة درنة، وعن المجموعة التي تم استثناؤها من الإجراءات.

وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية الليبي قد توقع أن تتأثر غالبية مناطق البلاد بتقلبات جوية، وذلك نتيجة منخفض جوي صحراوي مصحوب برياح جنوبية شرقية على مناطق الشرق والجنوب.

ويرجع عدد من الخبراء في التغيرات المناخية التقلبات الجوية التي تشهدها عدد من مناطق العالم من قبيل العواصف والأمطار الشديدة وارتفاع درجات الحرارة والجفاف، إلى التحولات المناخية.