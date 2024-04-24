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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس شخصين لاتهامهما بإطلاق النار على سائق في السلام

صدى البلد

جدد قاضي المعارضات حبس شخصين 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهما بإطلاق النار على شخص في السلام.

وشهدت مدينة السلام مشاجرة بالأسلحة أصيب خلالها شخصان بالرصاص، وتمكن رجال الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط طرفي المشاجرة والأسلحة المستخدمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتبلغ لقسم شرطة السلام ثان من أحد المستشفيات استقبالها شخصين مقيمين بدائرة القسم مصابين برش خرطوش إثر ادعاء مشاجرة.

وبالانتقال وبسؤالهما أقرا بأنهما حال تواجدهما بدائرة القسم تصادف حدوث مشاجرة بين شخصين وسائق بسبب أولوية المرور قام على أثرها الطرف الأول بإطلاق أعيرة نارية من فردين خرطوش ما نتج عن ذلك إصابتهما.

تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهما 2 فرد خرطوش، طلقات نارية، سلاح أبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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