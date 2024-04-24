الرئيس الموريتاني يستعرض مع «موسى فقي» الملفات الأساسية المتعلقة بالوضع في القارة

استعرض الرئيس الموريتاني الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء أمس الثلاثاء بالقصر الرئاسي في نواكشوط، مع رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي، موسى فقي الملفات الأساسية المتعلقة بالوضع في القارة.

ونقلت الرئاسة الموريتاني عن رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي قوله "إن اللقاء مع الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي، كان مناسبة لاستعراض الملفات الأساسية المتعلقة بالوضع في القارة، مثل تنفيذ أجندة 2063، والشراكة الإفريقية مع باقي التكتلات العالمية".

وأضاف أن "هناك العديد من اللقاءات والمؤتمرات ستنعقد داخل القارة وخارجها، من ضمنها قمة حول الزراعة ستنعقد قريبا نظرا لكون الأمن الغذائي يعتبر من أهم التحديات التي تواجه القارة، والقمة التنسيقية السنوية التي ستنعقد في 21 يوليو من السنة الجارية في أكرا، إضافة إلى الاتصالات والمشاورات المستمرة للدفاع عن مصالح القارة".

وأشار فقي إلى أن هناك تحديات تواجه القارة الإفريقية على المستوى السياسي والأمني والمؤسسي، حيث توجد ست دول تم تعليقها في الاتحاد لأسباب دستورية، ويجري العمل على تسوية وضعيتها.

وقال رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي إن هناك تطابقا كاملا في وجهات النظر مع الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي، حول مجمل هذه المواضيع.

حضر اللقاء وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، ومدير ديوان رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي، محمد الحسن ولد لبات.