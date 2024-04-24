الشعبوية .. مشكلة متنامية تواجه كندا قبل الانتخابات | تقرير

تعاني كندا من مشكلة شعبوية متنامية، للدرجة التي دفعت رئيس الوزراء جستن ترودو للإشارة إلى ذلك في أكثر من مناسبة.

ومثل العديد من البلدان الأخرى - بما في ذلك الولايات المتحدة - أمضى الكنديون السنوات العديدة الماضية في التعامل مع القيود الوبائية، وارتفاع معدلات الهجرة، وأزمة القدرة على تحمل تكاليف السكن. وظهر ذلك جليا بعدة طرق تمثلت في تراجع الثقة في مؤسسات مثل الحكومة ووسائل الإعلام، كما أصبحت المشاعر بشأن الهجرة أكثر سلبية.

وقال ترودو في مقابلة تليفزيونية مؤخرا "حسنًا، أولاً وقبل كل شيء، إنه اتجاه عالمي". "في كل ديمقراطية، نشهد صعودًا للشعبويين الذين لديهم إجابات سهلة لا تصمد بالضرورة أمام أي تدقيق من قبل الخبراء، لكن جزءًا كبيرًا من الشعبوية يقوم على إدانة وتجاهل الخبراء والخبرة، لذلك فهو يتغذى على نفسه نوعًا ما."

وكما يشير ترودو، فإن كندا ليست وحدها في هذا الأمر، لكن كفاحها جدير بالملاحظة خاصة وأنه يُنظر إلى البلاد منذ فترة طويلة على أنها مقاومة لهذا النوع من الخطاب المناهض للمهاجرين والمناهض للمؤسسة الذي يجتاح العالم في السنوات الأخيرة - ويرجع ذلك جزئيا إلى أن التعددية الثقافية منصوص عليها في القانون الفيدرالي.

ويعود الأمر إلى الستينيات، عندما بدأت الجماعات القومية الكندية الفرنسية في الوصول إلى السلطة في كيبيك، ودعت إلى استقلال المقاطعة عن كندا، وتدخلت الحكومة الفيدرالية، التي كان يقودها آنذاك بيير ترودو.. وبدلا من التحقق من صحة هوية ثقافية واحدة على حساب أخرى، أنشأت حكومة ترودو الأب سياسة وطنية ثنائية اللغة، تطلب من جميع المؤسسات الفيدرالية تقديم الخدمات باللغتين الإنجليزية والفرنسية.

وتبنت كندا أيضًا سياسة رسمية للتعددية الثقافية في عام 1971، مؤكدة على تراث الكنديين المتعدد الثقافات.. كما شهدت سياسة التعددية الثقافية تحدياً وتوسعاً على مدى نصف قرن منذ طرحها.. لكن قرار بيير ترودو بتجذير الهوية الكندية في التنوع كان له آثار دائمة: فقد كان الكنديون تاريخياً أكثر انفتاحاً على الهجرة - على الرغم من وجود نسبة أكبر من المهاجرين في سكانهم - مقارنة بنظرائهم الغربيين الآخرين.

ولكن في السنوات الأخيرة، بدأ هذا يتغير بسرعة مع دخول أعداد كبيرة من المهاجرين إلى البلاد وسط أزمة القدرة على تحمل تكاليف السكن.. وأظهر استطلاع أجراه معهد إنفيرونيكس أنه في عام 2023، شعر 44% من الكنديين أن هناك الكثير من الهجرة – بزيادة عن 27% في العام السابق.

وهنا يأتي دور زعيم المعارضة اليميني الشعبوي المحافظ بيير بوليفر في دعوة كندا إلى خفض مستويات الهجرة (حتى الآن، دون شيطنة المهاجرين، كما رأينا من نظرائه الشعبويين في أماكن أخرى في الغرب).

ومع ذلك، فهو يبدو وكأنه شعبوي تقليدي في العديد من النواحي الأخرى فقد احتضن بويليفر احتجاجات قافلة الحرية في كندا لعام 2022، وعارض متطلبات اللقاح، واقترح وقف تمويل هيئة الإذاعة الكندية، وتحدثت عن إلغاء سلسلة من اللوائح الحكومية.

في غضون ذلك، لا يزال المحافظون متقدمين في استطلاعات الرأي، على الرغم من وجود بعض الأدلة على أن تقدمهم بدأ في التراجع بعد أن أمضى الليبراليون شهرا في معاينة ميزانيتهم. وإذا نجح، يرى ترودو أن استراتيجيته يمكن أن تكون مخططًا للدول الأخرى التي تواجه اتجاهات مماثلة - خاصة خلال عام الانتخابات الذي نتوقع أن يلعب فيه الخطاب الشعبوي دورًا مهمًا.