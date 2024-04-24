شبانة: مستاء من المزايدة على وطنية الأهلي والزمالك.. والأكونتات المضروبة وراء إثارة الجماهير

أبدى الإعلامي محمد شبانة، استياءه من المزايدات الكثيرة على وطنية قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك خصوصًا من جانب الجمهور المصري، مشيرًا إلى أن شركة (كوكاكولا) وهي راعي النادي الأهلي، وتمت المزايدة على ذلك بسبب وجود "مقاطعة".

وقال عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "المنافسة في الملعب والحصول على الألقاب أمر جيد، لكن التقليل من قيمة الكيانات الكبرى لا يصح مطلقًا، والبعض نشر صورًا لسور نادي الزمالك وهو متعاقد مع بعض الشركات الموجودة ضمن حملة المقاطعة".

وأضاف: "لا أعرف لماذا تتم المزايدة على قطبي الكرة المصرية، والدولة المصرية وقفت بجوار القضية الفلسطينية، وهناك عقود واتفاقات كبيرة تم توقيعها رسميًا منذ فترات طويلة وقبل اندلاع الأحداث".

وواصل: "لديّ قناعة كبيرة بأن هناك اكونتات مضروبة وهدفها إثارة الجمهور، وايهام البعض بأن الناديين ضد القضية الفلسطينية، رغم الدعم الكبير والمساندة من الاهلي والزمالك للأشقاء في فلسطين، والنادي الأهلي موقفه معلن بشكل رسمي عبر جميع منصاته بأنه داعم ومساند بقوة وظهر ذلك جليًا في تقديم وسام أبوعلي لاعبًا جديدًا في النادي".

وأكمل: "لم يكن هناك ناد في العالم واضحًا مثل وضوح الأهلي مع القضية الفلسطينية، والزمالك لديه ياسر حمد لاعب فلسطيني أيضا، الجمهور المصري ينجر وراء اكونتات مضروبة".

وزاد: "ما يحدث هو تقليل من الأهلي والزمالك، وهناك البعض من الخارج يقوم بتأجيج الأحداث، ولم يحدث أن تضامن أي ناد في العالم مثلما تم التضامن مع القضية من الأهلي والزمالك".

وأكد: "المُزايدات مرفوضة، والمؤسسات المصرية لديها قناعة كاملة بالدور الوطني في دعم القضية الفلسطينية، وجميع الشعوب العربية لجأت لمصر في ظروفها القاسية، وكنا نقف بجوارهم ونساندهم في كل المحن".