غدا.. أمسية فلكية في متحف الطفل

ينظم مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل)، أمسية علمية فلكية غدا /الخميس/، بالتعاون مع المعهد القومي للبحوث الفلكية، والجيوفيزيقية، تهدف إلى تعزيز الثقافة الفلكية والاهتمام بعلوم الفلك والفضاء لدى النشء والشباب.



وقال الدكتور نبيل حلمي رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المتحف، في تصريح له اليوم، إن الفاعلية تأتي انطلاقا من دور الجمعية لتعزيز الوعي والتثقيف الفلكي ونشر المعرفة بعجائب الفضاء والكون، من خلال تنظيم المحاضرات وورش العمل التعليمية والندوات المتخصصة للأطفال والنشء في مجال علوم الفلك والفضاء.



ونوه إلى أنه سيتم فتح مركز العلوم وإتاحته للزوار مساء غد، لإثراء التجربة التعليمية وتكاملها، لافتا إلى أن مركز العلوم يقدم شرحا مبسطا وتفاعليا لكثير من الموضوعات المرتبطة بعلوم الفلك.



من ناحية أخرى، نظمت جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمي، الفعالية السنوية للاحتفاء باليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد، بهدف زيادة الوعي وتعزيز فهم اضطراب التوحد والتى نفذتها مكتبة مصر الجديدة للطفل من خلال سلسلة من الأنشطة الترفيهية والتعليمية، وورش العمل والألعاب بمشاركة أطفال من ذوي إعاقة التوحد.



تضمنت الاحتفالية مجموعة من الأنشطة للأطفال، بالتعاون مع "أتوبيس الفن الجميل" التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة.

