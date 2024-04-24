صحة الدقهلية: الكشف على 1335 مواطنا في قافلة طبية بجمصة ضمن حياة كريمة

نظمت مديرية الصحة بالدقهلية على مدار اليومين الماضيين قافلة طبية إلي قرية أبو نور الدين بجمصة، أسفرت عن الكشف على 1335 مريضا وتم صرف العلاج بالمجان ضمن مبادرة "حياة كريمة".



وقال وكيل وزارة الصحة بالمحافظة -في بيان اليوم الأربعاء- إن القافلة ضمت مختلف التخصصات وتم صرف العلاج اللازم للمرضي بالمجان، فضلا عن إجراء 213 تحليلاً مختلفا للمرضى، 66 حالة أشعة عادية وموجات صوتية، وعمل فحوصات لـ 108 مرضى ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم، وتحويل 6 حالات للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 14 قرارا للعلاج على نفقة الدولة.



وأكد وكيل الوزارة حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين، موضحا أنه أقيم على هامش القافلة عدد 41 ندوة تثقيفية، و120 حالة استبيان، مؤكدا استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

