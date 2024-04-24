النائب مجاهد نصار يهنئ الرئيس السيسي و القوات المسلحة و الشعب المصري بمناسبة حلول الذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء

تقدم النائب مجاهد نصار ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ، بأسمى آيات التهاني ، وعظيم معاني الاحترام والتقدير إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية ، القائد الأعلى للقوات المسلحة

والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ، وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، والفريق أسامة عسكر ، رئيس الأركان ، و كل رجال القوات المسلحة المصرية الباسلة ، قادة و ضباطاً و جنوداً ، وجموع الشعب المصري بمناسبة حلول الذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء





تلك الذكرى المجيدة الغالية التي صنعتها تضحيات رجال القوات المسلحة المصرية ، قدم فيها أبناء مصر البواسل أرواحهم و دماءهم فداءً للوطن ، فصارت منبعاً لا ينضب من العزة والكفاح والولاء والانتماء وبذل كل غال ونفيس للحفاظ على تراب وصون كرامته بكل عزيمة وإصرار

سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها و قيادتها ورجال قواتها المسلحة ، وأن يعيد علينا هذه الذكرى الغالية بالخير ويديم علينا الانتصارات والعزة و التقدم في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي