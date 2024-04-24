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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

النائب مجاهد نصار يهنئ الرئيس السيسي و القوات المسلحة و الشعب المصري بمناسبة حلول الذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء

صدى البلد

تقدم  النائب  مجاهد  نصار ، عضو  لجنة  الصناعة  بمجلس النواب  ،  بأسمى  آيات  التهاني ، وعظيم معاني الاحترام والتقدير إلى  فخامة  الرئيس  عبد  الفتاح السيسي ،  رئيس  الجمهورية ، القائد  الأعلى  للقوات  المسلحة

والفريق  أول  محمد  زكي  القائد  العام  للقوات  المسلحة ،  وزير  الدفاع  والإنتاج  الحربى ، والفريق  أسامة  عسكر ، رئيس الأركان  ،  و  كل  رجال  القوات المسلحة  المصرية  الباسلة ، قادة  و  ضباطاً و  جنوداً ،  وجموع  الشعب  المصري بمناسبة حلول  الذكرى  الثانية  والأربعين  لعيد  تحرير  سيناء 


تلك  الذكرى المجيدة  الغالية  التي  صنعتها تضحيات رجال القوات المسلحة المصرية ، قدم فيها  أبناء  مصر  البواسل أرواحهم  و  دماءهم  فداءً للوطن ، فصارت منبعاً لا ينضب من العزة والكفاح والولاء والانتماء وبذل كل غال ونفيس للحفاظ على تراب وصون كرامته بكل عزيمة وإصرار

سائلاً   المولى  عز   وجل  أن يحفظ  مصر   وشعبها  و قيادتها  ورجال  قواتها  المسلحة  ،   وأن يعيد  علينا  هذه   الذكرى  الغالية  بالخير  ويديم   علينا  الانتصارات  والعزة  و التقدم في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي

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