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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان يواصل تنفيذ برامج التمكين الاقتصادى

جهود وأنشطة المجلس
جهود وأنشطة المجلس القومى للمرأة بأسوان

أكدت الدكتورة هدى مصطفى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان ، أن ذلك يأتى ضمن تنفيذ أنشطة وفعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل دعم محاور التمكين الاقتصادى والاجتماعى والثقافى والتعليمى للسيدات ولمختلف أفراد الأسرة .

تم ذلك تحت رعاية اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، حيث استكمل فرع المجلس القومى للمرأة تنظيم سلسلة الدورات التدريبية للسيدات والفتيات بالمشاغل والوحدات الإنتاجية بجميع القرى والنجوع، خاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

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تنمية الأسرة

وقالت الدكتورة هدى مصطفى إن الدورات استهدفت تدريب 300 سيدة وفتاة بمشاغل قرية البصالى بمركز كوم أمبو، حيث إن التدريبات شملت رفع الوعى وإكساب وتنمية المهارات بأعمال الخياطة واستخدامات الخوص ومنتجات النخيل، بالإضافة إلى التدريب على أعمال التطريز والكروشيه والعرجون والمكرميات، وأيضاً الرسم وأعمال الجلود والريزن والحلى والإكسسوارات والميداليات وغيرها من المنتجات اليدوية والحرفية التى تساهم فى تأهيل السيدات والفتيات وتشجيعهن لاقتحام سوق العمل الحر، والتوسع فى إقامة المشروعات الإنتاجية لتوفير وإتاحة فرص العمل المناسبة والاستفادة منها فى تحسين ظروفهن الاقتصادية والمعيشية.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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