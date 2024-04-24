بمشاركة محمد صلاح كسفير.. إطلاق حساب مصرفى جديد بمصر

أعلن بنك المشرق – مصر، بالتعاون مع "فيزا"، عن إطلاق بطاقة جديدة تمثل طفرة هامة في مجال الخدمات المصرفية الشاملة في مصر.

تمثل البطاقة مزيجاً يجمع بين التكنولوجيا المتقدمة، والخدمات المصرفية السلسة، والمزايا الحصرية المصممة خصيصا لتلبية الاحتياجات المتطورة للمستهلكين.

وفي إطار هذه المبادرة، سيكون لاعب كرة القدم المصري العالمي محمد صلاح الوجه الإعلامي للبطاقة الجديدة.

يستهدف الحساب الجديد المواطنين المصريين بما في ذلك الشباب والفئات غير المتعاملين مع البنوك في مصر، ومساعدتهم على اتخاذ خطواتهم الأولى نحو المسئولية المالية من خلال تجربة مصرفية سلسة.

وتعد رحلة ونجاح محمد صلاح مصدر إلهام للكثيرين للاستفادة من إمكانيات البدايات الصغيرة والاحتفال بقوة تأثير الخطوات الصغيرة في تعزيز شغفهم.