عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

جولة سينمائية للفيلمين الفلسطينيين مار ماما وحمزة في أميركا

صدى البلد

يبدأ الفيلمان الفلسطينيان القصيران مار ماما لـمجدي العمري، وحمزة: أطارد شبحًا يطاردني لـورد كيّال، جولة عروض في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال مهرجانيّ شيكاغو للفيلم الفلسطيني الذي يقام من 20 أبريل إلى 4 مايووهيوستن للسينما الفلسطينية.

حمزة: أطارد شبحًا يطاردني، هو أول أفلام المخرج ورد كيّال وكتب السيناريو مجد كيّال، ومن بطولة كامل الباشا ومعتز ملحيس، وتدور أحداث الفيلم حول حمزة الذي يستجمع قواه بعد شفائه من المرض ويستأنف عادة يمارسها منذ سنوات طويلة ويجوب الغابة ليطارد أسدًا متوحشًا لا يؤمن أهل القرية بوجوده. وفي معركته لاصطياد الأسد، يواجه حمزة ذكرى الفقدان والتعذيب، ويناضل للوصول إلى بيته الآمن.
 

بطولة أحمد فهمى.. السقا مفاجأة فيلم عصابة المكس

اليوم.. عرض فيلم المحارب أحمد بدوي بمركز الثقافة السينمائية


حصل الفيلم على عرضه العالمي الأول بمهرجان القاهرة السينمائي، ثم خاض بعدها رحلة طويلة في أكثر من 10 مهرجانات دولية منها نوتردام للفيلم العربي، حيث فاز بجائزة أفضل مخرج، ومهرجان عمان السينمائي الدولي، حيث حصل على جائزة لجنة التحكيم لأفضل فيلم قصير بالمناصفة مع فيلم ترينو، بالإضافة إلى مهرجان تورنتو للفيلم العربي في كندا، ومالمو للسينما العربية في السويد، ومهرجان الفيلم الفلسطيني في باريس، كما عُرض في سوق كليرمون فيران للأفلام القصيرة.

أما مار ماما تأليف وإنتاج ومونتاج وإخراج مجدي العمري، إنتاج مرسم 301 وPhoenix Films، وبطولة زياد بكري ولانا أبو سرور. وتدور أحداث الفيلم حول طفلة يطاردها شبح الموت بسبب فقدانها لأمها وبسبب الهجمات المتتالية على مدينتها، يحاول أبوها تشتيتها عبر حيل مختلفة إلى أن يفرض الواقع نفسه عليهما، فلا تجد إلا الخيال مهربًا.

شهد الفيلم عرضه العالمي الأول ضمن مهرجان إندي كورك السينمائي وشارك في عدة مهرجانات دولية كان أحدثها مهرجان الفيلم العربي سان دييغو بأميركا، بالإضافة إلى مهرجان الأرض السينمائي بإيطاليا ومهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة وفاز بجائزة أفضل فيلم روائي قصير.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش هتقطع تاني.. بشرى سارة بشأن الكهرباء وموعد وقف تخفيف الأحمال

انخفاض هائل في أسعار الذهب.. عيار 21 يسجل مفاجأة| هتشتري ولا تبيع

اختفاء 6 ملايين جنيه من ماكينات صراف آلى.. الأمن يكشف التفاصيل

نداء عاجل من السعودية للراغبين في أداء فريضة الحج

بمليارات الدولارات ويخدم ملايين العرب| مشروع ضخم بين مصر والسعودية.. والمملكة توافق رسميا

الأمن يمنع مرتضى منصور من حضور مباراة المنصورة ومالية كفر الزيات

بروب فوق الركبة.. صور بدرية وابنتها من غرفة التجهيزات قبل الزفاف

بعد قرار إيقاف القيد| بيراميدز يتحفظ على ضم ثنائي الزمالك.. وهداف الدوري مرفوض

ترشيحاتنا

مانشستر يونايتد يقسو على شيفيلد برباعية في الدوري الإنجليزي

الصحافة عاوزه هزة.. مدحت العدل يوجه رسالة لنقيب الصحفيين |فيديو

مايا مرسي في ضيافة مكتبة الإسكندرية بـ مؤتمر الأعراف الاجتماعية والتمكين الاقتصادي

وزير الشباب والرياضة يتابع استعدادات مصر لاستضافة بطولة الجودو الأفريقية المؤهلة للأولمبياد

ديربي المرسيسايد| ليفربول يبتعد عن صراع لقب الدوري الإنجليزي بالخسارة أمام إيفرتون

وزير الرياضة : منح مصر حق استضافة وتنظيم كأس العالم للأندية حدث عالمي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأمان وارتياح | 10 نصائح لحماية سيارتك من ارتفاع درجات الحرارة

بعد قرار إيقاف القيد| بيراميدز يتحفظ على ضم ثنائي الزمالك.. وهداف الدوري مرفوض

أسرار المحلات.. طريقة عمل السمك المقلي المقرمش

استخدم في الحرب العالمية الأولى.. أضرار صادمة لغاز الخردل

فيديو

يعيش بداخلي.. المغنية سيلين ديون تروي تفاصيل إصابتها بمرض نادر

عملها البورسعيدية.. ضربة قوية للتجار بعد حملات المقاطعة

طرح برومو جديد لفيلم «السرب».. والعرض أول مايو| فيديو

جسمي سيخبرني.. سيلين ديون تكشف تفاصيل جديدة عن مرضها النادر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ