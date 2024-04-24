المئات يتجمعون في تل أبيب للمطالبة بإطلاق سراح الرهائن

في عرض قوي للتضامن والإلحاح، نزل المئات إلى شوارع تل أبيب، مطالبين المسؤولين الإسرائيليين بالتفاوض على صفقة لتأمين إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس. وشهدت المظاهرة، التي أقيمت بمناسبة مرور 200 يوم على هجمات 7 أكتوبر، نداءات حماسية من عائلات الرهائن والمتظاهرين على حد سواء، مع صدى دعوة موحدة للعمل في شوارع المدينة.

ووفقا لما نشرته سكاي نيوز، إن الصدمة المتبقية من الهجمات لا تزال تلقي بثقلها على الضمير الجماعي . وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتحديد مكان الرهائن والتفاوض بشأن عودتهم الآمنة، لا يزال هناك حوالي 100 فرد ورفات أكثر من 30 في عداد المفقودين، مما يؤكد المعاناة المستمرة التي تواجهها أسرهم وأحبائهم.

ووسط المطالبات المتحمسة للعمل، كانت هناك أيضًا رسالة واضحة موجهة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث حث المتظاهرون على استقالته في ضوء الفشل الملحوظ في معالجة الأزمة وتأمين إطلاق سراح الرهائن. وهكذا كان التجمع بمثابة نداء للتعاطف وتوبيخ للتقاعس الحكومي، وهو ما يلخص الإحباطات والمخاوف العميقة للشعب الإسرائيلي.