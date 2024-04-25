أدوات الطهي والأثاث.. مادة مسرطنة تدخل في تفاصيل حياتنا

كشفت وكالة حماية البيئة الأمريكية مؤخرا عن مادتين كيميائيتين جديدتين تضاف إلى قائمة المواد التي تشكل "مخاطر أبدية"، وتسبب السرطان وتلف أعضاء.

ونكشف في الفيديو التالي، خطورة مادتين كيميائيتين يتم استخدامهما في تصنيع منتجات يومية الاستعمال، مثل أدوات الطهي والأثاث ومستحضرات التجميل، قد تجلب لنا السرطان وتلفا في الأعضاء دون أن نشعر.

ويتم استخدام مواد فوريفر الكيميائية منذ الأربعينيات في الصناعة والمنتجات الاستهلاكية بما يشمل المقالي غير اللاصقة والمعدات الرياضية المقاومة لتسرب الماء والسجاد المقاوم للبقع ومستحضرات التجميل.

يمكن لهذه المركبات أن تدخل مجرى الدم بسهولة بعد أن يشرب الشخص الماء، أو يستخدم منتجات معينة، أو يأكل طعامًا تم طهيه في أوان مضاف إليها تلك المركبات الكيميائية.